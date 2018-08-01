Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил пепел на 6500 футов в воздух

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Произошло извержение одного из самых активных вулканов в Мексике. Попокатепетль выбросил в воздух воронку пепла длиной 6500 футов во вторник, часть пепла осела в близлежащих районах.

Генеральный директор Национального центра по предупреждению стихийных бедствий Карлос Вальдес опубликовал видео извержения вулкана Попокатепетль, когда пепел поднялся на 6500 футов в воздух, а камни летели на расстояние более 1300 футов.

Национальный координатор гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте написал в твиттере, что области страны, подверженные выпадению пепла, включают Amecameca, Acuautla, Ecatzingo, Ozumba и Tepetlixpa.

Пуэнте призвал жителей пострадавших районов следовать простейшим рекомендациям, таким как закрывание носа и рта марлевой повязкой, избегть активного отдыха на природе, удерживать домашних животных в закрытом месте и защищать продукты питания от попадания пепла, сообщает Vallarta Daily News.

Карлос Вальдес сообщил, что Попокатепетль и в настоящее время немного активен. Национальный центр по предупреждению стихийных бедствий сейчас работает с группой техников и исследователей на вулкане Такана, на границе между Мексикой и Гватемалой. Это важный вулкан, который имеет сейсмическую сеть.