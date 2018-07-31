Магнитная буря первого уровня накроет Землю в августе

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Об этом сообщили в институте имени Лебедева.

Магнитная буря первого уровня накроет Землю 20 августа. Влияние G1 люди будут ощущать также 17 и 21 августа.

Эксперты предупреждают, что геомагнитная активность уровня G1 может привести к незначительным отклонениям в функционировании энергосистем, в системах управления космическими аппаратами также могут наблюдаться краткосрочные сбои, а полярное сияние смогут увидеть, проживающие от 60˚ северной широты.

Геомагнитные бури первого уровня не являются уникальным явлением. Но стоит помнить, что «космическая погода» может также оказывать влияние на самочувствие людей. Порядка 70% случаев инфаркта, гипертонического криза и инсульта происходят в периоды геомагнитной активности.