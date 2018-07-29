Челябинская область потоплена после сильнейшего ливня

Сегодня, 18:59

Мощная стихия оставила после себя поваленные деревья, затопленные улицы, полные ямы воды и массу неудобств.

Синоптики заранее предупредили местных жителей о непогоде, которая продлится весь воскресный день с сохранением ночью 30 июля в некоторых районах. На этот раз специалисты не обманули: сильные дожди, град, грозы и мощный порывистый ветер со скоростью до 25 м/с терпит сегодня вся Челябинская область.

Изначально стихия обрушилась на Миасс, где потоки воды доставили много хлопот. Без электричества остались поселки Первомайка, Мебельный и другие. Гроза и ветер препятствовали проезду автомобилей, повалили деревья. Ливневая канализация Челябинска не выдержала такого напора, а потому практически каждая улица потоплена после сильнейшего ливня, а по тротуарам и подземным переходам действительно можно перебираться вплавь.

Жители региона активно делятся в социальных сетях фотографиями и видеороликами, запечатляя то последствия разгула стихии, то несчастных горожан, которым не посчастливилось в период непогоды оказаться на улице. Также горожане активно ругают местные власти, обвиняя их в неподготовленности города даже к непродолжительному сильному ливню.