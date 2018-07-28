У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

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Катаклизм для жителей государства не в новинку, но каждый раз заставляет содрогаться.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой шесть баллов произошло недалеко от индонезийского острова Сулавеси. Известно, что очаг землетрясения находился на глубине 578 километров. Была возможность возникновения мощного цунами, но информация не подтвердилась. Сведений о пострадавших или о разрушениях нет.

Республика Индонезия находится в весьма опасной сейсмической зоне, именуемой Тихоокеанским «огненным кольцом». Это означает, что государство располагается на месте тектонического разлома и частые землетрясения и цунами гарантированы в этом регионе. Земля здесь наиболее часто подвержена подземным толчкам. Сейсмологи из США установили, что землетрясения здесь проходят не реже шести тысяч в год, среднестатистическая магнитуда превышает отметку в четыре балла.