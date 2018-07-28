В Подмосковье ураган валит щиты и деревья

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Коммунальные службы пытаются устранить разрушения в городе.

В Подмосковье, в частности, в Подольске, в субботу, 28 июля, во второй половине дня прошел мощнейший ураган, который валит практически все на своем пути. Пострадали машины, щиты вдоль дорог, деревья, а также мачты освещения.

«На улице Большой Серпуховской в микрорайоне Климовск во время урагана с дождем, градом и шквалистым ветром повалило щит с указателями направления движения, упали в двух местах мачты освещения и провода находятся прямо на проезжей части, по ним ездят машины. В нескольких местах деревья упали на дорогу, движение затруднено», – сообщил очевидец.

Коммунальные службы уже начали ликвидировать последствия катаклизма, но пострадавшие машины их владельцам, скорее всего, придется заменить.

В апреле 2018 года в Челябинской области также прошелся мощнейший ураган. К сожалению, тогда коммунальные службы не обратили должного внимания на предупреждения Москвы о приближающейся опасности. Опасные ветки не были спилены, вследствие чего оказалось повреждено электричество, множество машин. Ураган сдувал даже продуктовые палатки. Людям на время урагана посоветовали оставаться дома, но некоторые балконные крыши все-таки были снесены.