Наводнение в Мьянме вынудило более 16 000 человек бежать из своих домов

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Наводнение из-за сильных муссонных дождей в Мьянме привело к тому, что более 16 000 человек покинули свои дома, чтобы ждать в приютах, пока уровень воды понизится.

Летний муссон начался в минувшие выходные и принес сильные дожди в Юго-Восточную Азию, на Филиппины и в Японию.

Наводнения в штате Кайин в Мьянме, на границе с Таиландом, привели к тому, что вода в реке Тханлвин и другие поднялась, заставив около 16 800 человек бежать из своих домов, сообщил Департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

Наводнение затопило деревни, и вынудило власти перекрыть дороги, закрыть школы и другие учреждения.

Hpa-an, столица штата, сильнее всего пострадала, здесь пришлось эвакуироваться десяти тысячам жителей.

Правительство открыло более десяти эвакуационных центров для размещения вынужденных переселенцев.