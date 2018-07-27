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Казалось бы, жителей некоторых американских штатов не удивишь стихийными бедствиями, однако недавний смерч потряс Пенсильванию и вызвал специальное обсуждение в Конгрессе.

Пенсильванию в США накрыл мощный торнадо, который ворвался в пенсильванский округ Тиога со скоростью более 100 километров в час. Что характерно, так называемые «охотники за торнадо» пропустили момент возникновения и развития природной аномалии. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что смерчи все чаще становятся непредсказуемыми. В настоящее время о потерпевших и жертвах официальных данных нет.

Ученые предсказывают, что подобные спонтанные и непрогнозируемые торнадо, станут реальностью. Человечество, уничтожая леса, высушивая реки и грабительски добывая полезные ископаемые, ставит в себя в зависимость от капризов природы, а также катаклизмов, которых ранее не было. Скорость передвижения и давление внутри воронок торнадо, беспокоит научное сообщество. Пришло время задуматься о глобальных штормах, наподобие того, который уже более 300 лет бушует на Юпитере.