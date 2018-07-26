По меньшей мере 80 человек погибли из-за пожаров в Греции

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Спасательные экипажи ищут десятки людей, пропавших без вести из-за трех крупных пожаров, бушующих вблизи греческой столицы - пожаров, в результате которых на этот момент погибли, по меньшей мере, 80 человек.

Пожары, которые начались в понедельник, 23 июля, продолжают бушевать, сотни пожарных пытаются организовать контроль над пламенем, которое быстро распространяется из-за жары, сильного ветра и сухих лесов.

В среду патрульные катера прочесывали береговую линию в поисках выживших или жертв.

Мэр Рафины Евангелос Бурнус сказал, что курортный поселок Мати в регионе Аттика «больше не существует. Повреждено более тысячи зданий и 300 автомобилей.

Число раненых в среду приближалось к 200, включая не менее двух десятков детей. Более 70 человек находились в больницах, 10 - в тяжелом состоянии. Около 1500 домов были повреждены, многие уничтожены.

В последний раз в Греция происходило стихийное бедствие такого масштаба в 2007 году, когда в результате пожаров погиблии 63 человека. Считается, что продолжающиеся пожары являются самыми смертоносными в Греции.

Официальные лица еще не знают, что вызвало пожары. Некоторые предположили, что они, возможно, были начаты поджигателями, желающими ограбить заброшенные дома.

Представитель правительства Димитрис Цанакопулос сказал, что 15 пожаров были начаты одновременно в трех местах. Он сообщил, что попросил беспилотники из Соединенных Штатов, чтобы помочь обнаружить подозрительную деятельность.

«Я глубоко опечален потерей стольких жизней в этой ужасной трагедии, - написал в твиттере глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Комиссия ЕС приложит все усилия, чтобы помочь Греции и греческому народу».

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил три дня траура в память погибших.

«Область можно сравнить только с Сирией после тяжелой бомбардировки», - сказал Константин Michalos, глава палаты коммерции Афин.