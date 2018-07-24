«Смертельно опасно»: Шкваловый ворот сняли на видео в Воронежской области

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Очевидцы ужаснулись природному катаклизму, который грозил разрушениями в регионе.

Шкваловый ворот сняли на видео в Воронежской области. Необычное явление спровоцировало массовую панику. Люди делились своими впечатлениями в социальных сетях.

«Смертельно опасно находиться в такой близости от такого катаклизма», «Какой неожиданный поворот в нашей прогулке, еле до магазина добежали», «Никогда не думала, что буду так бояться за свою жизнь», - написали пользователи Сети.

Предвещали разрушительные последствия такой природной атаки многие жители Воронежской области.

К слову, жуткие облака над Флоридой сильно напугали людей. Пользователи интернета даже успели окрестить их знамением Апокалипсиса. В комментариях к необычному снимку люди написали тысячи откликов о своем понимании увиденной картины.