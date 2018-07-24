«Смертельно опасно»: Шкваловый ворот сняли на видео в Воронежской области

Очевидцы ужаснулись природному катаклизму, который грозил разрушениями в регионе.
Шкваловый ворот сняли на видео в Воронежской области. Необычное явление спровоцировало массовую панику. Люди делились своими впечатлениями в социальных сетях.
Предвещали разрушительные последствия такой природной атаки многие жители Воронежской области.
К слову, жуткие облака над Флоридой сильно напугали людей. Пользователи интернета даже успели окрестить их знамением Апокалипсиса. В комментариях к необычному снимку люди написали тысячи откликов о своем понимании увиденной картины.