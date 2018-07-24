Весеннее половодье лишило ростовчан 21 пляжа

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Для жителей Ростовской области освидетельствованы и допущены к эксплуатации 106 побережий для отдыха, включая 25 детских.

Весеннее половодье, вызванное сбросом Цимлянского водохранилища, лишило ростовчан 21 пляжа в Багаевском, Усть-Донецком и Семикаракорском районах. Представитель ГУ МЧС России по Ростовской области добавил, что с начала 2018 года по заявлениям собственников с учета сняли 30 пляжей. Сейчас по всей области открыты 106 пляжей, которые прошли лабораторную проверку, и по ее результатам допущены к использованию. Среди них 25 пляжей для детей.

Спасатели добавили, что в городах Гуково, Зверево, Новошахтинске, а также Веселовском, Дубовском, Заветинском, Зерноградском и других районах региона вообще нет открытых и безопасных мест для отдыха в связи с выявленными нарушениями, которые могут нанести вред здоровью человека. Однако люди пренебрегают требованиями безопасности и отправляются отдыхать и купаться в недостаточно благоустроенные места, что повышает риск несчастных случаев. Лишь за этот сезон в донском регионе уже утонуло 15 местных жителей, среди которых четверо несовершеннолетних.