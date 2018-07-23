Сегодня, 10:57

Местные жители уже пересели на лодки и строят дамбы. Реки представляют опасность для Благовещенска, затоплены дворы в поселке Зазейском.

В Амурскую область наступает наводнение, о чем рассказывают местные жители. По словам людей, до 9 часов утра сегодняшнего дня все было сухо, однако после 9 за считанные часы вода затопила огороды, дворы и даже дома. Самые шустрые успели убрать бытовую технику на возвышенности, чтобы не испортить ее.

Если обстановка в регионе будет ухудшаться, то сотрудники МЧС приготовят план массовой эвакуации во временные пункты. Примечательно, что поселок Владимировка находится от Зазейского в 3 километрах и туда еще не дошла вода, но люди активно строят дамбы, поскольку в 2013 году они имели опыт быстрого затопления и не успели приготовиться.