Тайфун «Ампил» несет в Приморье мощные ливни

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К грядущим природным катаклизмам уже начали готовиться в крае спасатели, администрации местных поселений и коммунальные службы. Жители укрепляют свои дома.

Тайфун «Ампил», бушевавший в прошедшую субботу в районе Шанхая, теперь несет в Приморье мощные ливни. В Китае ураган со скоростью ветра свыше 100 километров в час, наделал много бед. Потребовалась массовая эвакуация жителей и туристов. В некоторых провинциях были снесены линии электропередач. По мнению специалистов, к счастью, тайфун за те четыре дня, когда он достигнет Приморского края, уже трансформируется в циклон.

В настоящее время «Ампил» продвигается на север и уже в следующий четверг подойдет к российскому побережью. Затем начнутся мощные ливни, которые будут лить в течение двух дней. С учетом того, что на прошлой неделе в Приморском крае уже выпало большое количество осадков, не исключен массовый разлив рек и подтопление домов. Спасатели готовят транспорт на случай экстренной эвакуации жителей. Далее синоптики прогнозируют в крае аномальную жару до 35 градусов по Цельсию.