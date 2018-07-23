«Ставропольская Атлантида»: Пятигорск ушел по воду

Сегодня, 07:27

Мощные и продолжительные ливни, сменившие засуху с аномальной жарой, не стали облегчением для жителей Ставропольского края.

За несколько дней беспрерывных осадков, Пятигорск ушел под воду. Улицы и площади курортного города превратились в каналы. «Ставропольская Атлантида», - с горечью констатируют жители. Проехать на автомобиле, особенно в низинных районах, уже не представляется возможным. Транспортные средства глохнут прямо посреди дороги. Водителям приходится покидать салоны и брести к тротуарам почти по пояс в воде.

Пользователи социальных сетей негодуют. Администрация города в преддверии ожидаемых летних ливней, так и не озаботилось расчисткой ливневок, которые еще с прошлого года забиты мусором. Сумма ущерба, нанесенного стихией, пока не озвучивается. Ливни продолжаются. Курортники испытывают понятные неудобства и жалеют о потраченных немалых средствах.

Ранее в Ставрополе выпал крупный град, побив крыши домов и автомобили.