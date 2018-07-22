«Жутко красиво»: В США 14 молний одновременно ударили в небо и попали на фото

Вчера, 23:08

Удачный кадр стал примером гнева Зевса. По словам экспертов, энергия от этого явления могла обеспечить светом деревню на 10 тыс. человек.

В США 14 молний одновременно ударили в небо и попали на фото. Устрашающий кадр появился в социальных сетях сегодня, автор описал его двумя словами: «жутко красиво». Попали на фото все 14 указанных энергетических разрядов, которые при возможности могли стать катаклизмом тысячелетия. Разгул стихии фиксируются спасательными службами по всему миру.

Пессимисты предрекают начало конца света, поскольку рост природных аномалий в последние недели находится за гранью возможного. Появляются в социальных сетях предположения о влиянии планеты Нибиру или Планеты Х, как ее называют, на быстрый процесс разрушения Земли. Такие доказательства, как 14 молний, заставляют поверить в эту теорию почти каждого.

К слову, в Сети бурно обсуждают устрашающий снимок молнии в Судаке. Автором необычного кадра стал фотограф из Крыма.