«Тайное послание»: В Италии появился апокалиптический крест в небе

Вчера, 22:46

Знак распятия до смерти напугал верующих очевидцев днем, 22 июля.

В Италии появился апокалиптический крест в небе. Очевидцы не смогли не рассказать об увиденном в социальных сетях.

«Кажется это было тайное послание для всех нас, но смысл остался для нас скрытым», «Как нам повезло и мы не оказались в центре катаклизма», «Неожиданный пейзаж стал для нас ударом ниже пояса, мы с дочерью бросились искать убежище», - написали очевидцы.

Основой необычного явления стали два смерча, которые по неизвестным законам физики смогли сойтись и сохранить свою мощь и силу движения. Инцидент произошел на берегу Риомаджоре в Италии. Эксперты оценили масштабы природного катаклизма и поспешили уверить людей, что опасности нет, поскольку сила смерча закончилась, не приближаясь к берегу.

К слову, в небе над Флоридой апокалиптический знак появился не случайно. Этот примечательный образ проявился именно в пятницу 13-го - День нечистой силы. На протяжении многих лет люди пытаются понять, является ли пятница, 13, опасным днем, или это просто суеверия.