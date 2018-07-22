В пригороде Барнаула разыгралась непогода

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В минувшую субботу на пригород Барнаула обрушился ураган.

Разыгралась непогода в поселке Фирсово, где сильнейший ветер гнул деревья, а град накрывал дома, автомобили и лесопосадки. Не обошел ураган стороной и Белоярске, что между Барнаулом и Заринском.

Пока что не поступают данные про точный нанесенный непогодой ущерб. Обитатели Алтайского края были предупреждены синоптиками, о надвигающейся непогоде и о возможном усилении ветра к выходным.

Жителями поселка Фирсово была опубликована видеозапись, где запечатлены выходки непогоды.