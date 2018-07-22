Сейсмолог: Вулканы на дне Черного моря разорвут на части Россию с Украиной

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Гигантская волна доберется до Москвы и Киева, уничтожив все живое на своем пути, предсказал специалист в области сейсмоактивности.

Подземные толчки участились вблизи городов-курортов Черного моря. Эксперт уверяет, сейсмоактивность магнитудой до 3-5 баллов это лишь цветочки. Ягодки созреют к 2020 году, когда вулканы на дне водоема мертвых глубин разорвут на части Россию с Украиной.

Черное море таит в своих водах множество грязевых геологических образований. На одном из таких вулканов расположен всеми любимый Геленджик. Естественно, туроператоры умалчивают о данной особенности популярного города-курорта, дабы не отпугивать отдыхающих.

Участившаяся с течением времени сейсмоактивность заставит вулканы в Черном море взрываться один за другим. В результате возникнет огромная волна, накрывшая Москву с Киевом и уничтожившая все живое на своем пути. Что не убьет вода, выжгут волны магмы, вылезшей из тектонических разломов, прогнозирует сейсмолог.

Россиянам придется убегать в Пермский край и далее, дабы спастись от катаклизма, тогда как от территории Украины и остальных восточно-европейских стран ничего не останется, подытожил специалист в области сейсмоактивности.