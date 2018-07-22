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Стихийное бедствие обрушилось на южные регионы России в последний рабочий день, принеся колоссальный материальный ущерб.

В Новочеркасске мощные ливни уничтожили асфальт на дорогах. Потоки воды буквально смывали дорожное покрытие, превращая основные магистрали в трассы для экстремального вождения. Горожане в шоке, большинство пользователей социальных сетей считают, что при качественной укладке асфальта ливни не могли бы нанести такой ущерб. В свою очередь, коммунальные службы указывают на форс-мажор, который не предусмотрен современными технологическими стандартами.

Особо опасная ситуация возникла в районе железнодорожного вокзала Новочеркасска. Там, в низине, вода затопила дороги более чем на полметра. Несколько автомобилей так и не смогли выбраться из водной ловушки, водителям пришлось их оставить. Нарушен график железнодорожного сообщения, так как потоки стали захлестывать пути. Синоптики не обещают кардинального улучшения ситуации в ближайшее время.