В Благовещенске ливни вызвали введение режима ЧС

Сегодня, 12:24

Сильный паводок наблюдается в Амурской области. Ветер доходит до 24 метров за секунду.

Учитывая это, в Благовещенске проведено введение режима ЧС. Его вызвали сильные ливни, сопровождаемые грозами и шквалистым ветром.

Сообщение об этом размещено сайтом горадминистрации. ЧС в Благовещенске введён с 12-00 21 июля. И сегодня, и завтра в регионе ожидаются грозы, сильные ливни и непрекращающийся ветер.

Это может привести к тому, что во всех реках сильно поднимется их уровень.

Горожан предупреждают, в период режима ЧС в Благовещенске увеличивается риск того, что могут возникнуть аварии на объектах по жизнеобеспечению жителей.

Вероятны падения рекламных щитов и деревьев. Не исключается существенное повреждение кровель отдельных домов. У жителей возрастает риск получить ушибы и травмы.

Водителей просят обратить особое внимание на мокрые дороги, которые могут привести к росту пробок и ДТП.