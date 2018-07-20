Под Бузулуком бушует мощнейший ураган

Сегодня, 18:24

На проезжей части – сплошной потоп. Повсюду поваленные деревья.

Стихия под Бузулуком разбушевалась. Там бушует мощнейший ураган, принесший уже значительный ущерб.

Впрочем, синоптики прогнозировали на этот день разгул стихии, и он оправдался. В Бузулуке целые улицы напоминают реки, в которых припаркованные автомобили утонули на полколеса и выше.

Люди, сняв обувь, двигаются босиком.

Деревья валились, как подкошенные. В отдельных районах под Бузулуком было зафиксировано появление крупного града, выбивающего посевы.

Но и это ещё не всё. Катаклизм сопровождался сильнейшей грозой. Одна из молний попала в дом по улице Ленина. Он вспыхнул, как спичка.

О количестве пострадавших информации пока нет. Ущерб подсчитывается.