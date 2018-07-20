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В Тюмени устраняют последствия сильнейшего ливня

Сегодня, 18:15

Коммунальные службы и бригады рабочих стараются очистить улицы города.

Сообщается, что в Тюмени за прошедшие сутки выпало примерно 6 мм осадков. Администрация города на данный момент устраняет последствия сильнейшего ливня. Затопленными оказались несколько улиц, а особой проблемой стали участки, на который застоялась вода. Несколько бригад было брошено на то, чтобы откачать воду с проезжей части и очистить дождеприемные решетки. Также из-за сильного ветра были сломаны десятки деревьев. На данный момент устраняют и вывозят сломанные ветки, а деревья, которые представляют угрозу, придется спилить.
Администрация города напоминает, что при затоплении многоквартирных домов очисткой территории должна заниматься управляющая компания. В случае отказа или же невыполнения, граждане имеют право написать жалобу и тогда УК будет привлечена к административной ответственности.
В апреле 2018 года на Тюмень также обрушился сильнейший ураган. По словам синоптиков, катаклизм пришел из столицы России, Москвы, где ранее произошел ураган, который был назван наиболее разрушительным за 140 лет.

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