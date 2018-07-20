На Новороссийск обрушились смертоносные смерчи

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Один из них перешёл на речку и двинулся в сторону ближайшего населённого пункта.

Руководитель службы ЧС в администрации Новороссийска рассказал, что смертоносные смерчи обрушились сначала на море. Их образовалось два, после чего один из них вышел на берег и упал над рекой Дюрсо. Местные спасатели были готовы к эвакуации ближайшего к смерчам жителей хутора и обычных зевак, которые были на пляже и наблюдали необычно природное явление.

Спасатели также принялись расчищать устье реки Дюрсо, но она вышла из берегов и затопила несколько ближайших земельных участков. В один момент смерч даже начал формироваться на суше, но не наполнился и в итоге угас. Сейчас же специалисты продолжают мониторить ситуацию со смерчами и расчищать устье реки.

В Краснодарском ЦГМС заявили, что сегодня, 20 июля, есть огромная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Они могут быть связаны с повалом деревьев, затоплением населённых пунктов, срывов крыш со зданий, выходом из строя объектов жизнеобеспечения и так далее.

Источником чрезвычайных ситуаций будет сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер. Такая погода наблюдается во всём регионе.