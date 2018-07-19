Ростовчанин испугался смерча в море около Джубги

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Морские смерчи уже давно не пугают местных жителей, но туристы все еще содрогаются, когда видят страшную крутящуюся воронку в небе.

Ростовчанин 18 июля сумел заснять на видео смерч в море около Джубги. По его словам, он очень испугался и выложил видео в сеть. Однако пользователи его успокоили. Ведь на море смерчи достаточно частое явление, да и до берега они доходят весьма редко. Того смерча, который наблюдал мужчина, не стоит бояться, он был еще маленький, шутят комментаторы.



Действительно, у берегов Джубги, а также Туапсе смерчи не в новинку. В прошлом, 2017, году серия смерчей прокатилась по побережью. Огромные вертящиеся воронки засасывали воду внутрь. Однако это зрелище огромного смерча ни капли не напугало туристов, они снимали данное происшествие на видео и потом выкладывали в сеть, публикуя и свои эмоциональные комментарии.

Но не стоит забывать, что смерч, все-таки, мощное природное явление и не стоит пренебрегать им, даже на море. Сотрудники МЧС предупреждают, что как только это явление будет замечено, следует сразу же уходить от него подальше.