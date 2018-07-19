На Аляске произошло 6-балльное землетрясение

Сегодня, 20:08

Сейсмологи сообщают, что Аляска совершенно не опасна, если судить по частоте происходящих там катаклизмов.

Геологическая служба США сообщает, что у берегов Аляски произошло 6-балльное землетрясение. Оно зафиксировано примерно в 62 милях к юго-западу от аляскинского Санд-Пойнт на глубине 10,6 мили. Информации о жертвах или же разрушениях на самой Аляске пока нет.

Ранее сообщалось, что у берегов Эквадора было зафиксировано землетрясение магнитудой также шесть баллов. Оно произошло приблизительно на глубине 10 километров под самим дном моря. Однако для Эквадора подземные толчки не являются новинкой, а вот на Аляске землетрясения проходят нерегулярно.

Наиболее опасными странами для проживания в сейсмическом плане считаются Чили, Япония, Иран и еще несколько других. Это обусловлено тем, что столкновения литосферных плит там происходят с завидной регулярностью и, что самое главное, по оценкам сейсмологов, они весьма опасны, ведь землетрясения там бывают с магнитудой не менее шести баллов, а то и восьми. Именно потому там больше всего людей, обученных технике безопасности при разного рода обвалах.