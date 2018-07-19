Гибель скота и арбузов: Астрахань накрыла сильнейшая засуха

Сегодня, 14:26

Среди животноводов жестокие конфликты. Ни капельки воды уже полгода

Астрахань накрыла невиданная за последние годы сильнейшая засуха. Наблюдается массовая гибель скота и его вынужденный забой. У арбузов судьба не лучше.

Эксперты говорят, что полугодового отсутствия осадков не могут припомнить даже старожилы. На почве засуха началась уже в начале мая. Ситуация сильно усугубилась тем, что наступила аномальная жара и пошли суховеи.

Засуха охватила уже 1,3 млн гектаров почвы. Наиболее удручающее положение на территориях Наримановского и Лиманского районов. Пастбища оголены полностью. Никакой кормовой базы для скота. С 12 июля объявлен режим ЧС.

В дополнение к этому пересохшие колодцы. Для чабанов стали подвозить воду из других мест, а скот подкармливать фуражом, что существенно удорожает его производство. Поэтому местами стали приступать к вынужденному забою парнокопытных.

На границе с Калмыкией среди животноводов стали происходить жестокие конфликты. Те с сопредельной территории стали гонять свой скот на не принадлежащие им земли, где ещё сохранилась хоть какая-нибудь растительность.

Убытки по животноводству уже составили в Астрахани 671 млн рублей.

Гибнут даже бахчевые культуры, всегда «нормально» относящиеся к жаре. Что будет с урожаем знаменитых астраханских арбузов, даже трудно предположить.