В Фокино остановку перевернул ураган

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На Брянскую область налетел ураган, который не только ломал деревья, но и оборвал провода. Ветер был такой силы, что даже остановки улетали в поле как пушинки.

Жители Брянской области сообщили о сильнейшем урагане, который прокатился по региону вчера 17 июля. Синоптики прогнозировали такие погодные условия. Но даже не предполагали, что сила ветра будет настолько большой. Так, в Брянске стихия просто выкорчевывала деревья, которые были посажены не один десяток лет назад. Жители города рассказывали в социальных сетях о том, что после дождя во дворах множество поломанных веток.

Жители же Березино были свидетелем того, как ураган просто снес остановку общественного транспорта как пушинку и унес ее в поле. Более подробной информацией жители области поделились на паблике «Типичный Брянск». Сообщается, что в результате стихии пострадавших людей нет.

Теперь коммунальные службы в Брянской области в авральном режиме занимаются устранением последствий урагана – восстанавливают электроснабжение, убирают поваленные деревья и ветки. Сообщается, что к вечеру все будет приведено в порядок. Синоптики не прогнозируют повторного возвращения ураганного ветра и дождя.