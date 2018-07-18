Сегодня, 11:08

Люди не могут самостоятельно передвигаться по городу из-за затопленных дорог.

Как рассказывают местные жители, ливень превратил Краснодарские улицы в «Венецию». Вокруг все затоплено, деревья повалены, автобусы не ездят, а «плавают» по воде. Человеку со средним ростом уровень воды на дороге достает до колен. За один день в Краснодарском крае выпала месячная норма осадков.

Судя по видео, которые появились в сети, ситуация в регионе не из простых. Как сообщают представители МЧС, ливнями затопило Кубань и близлежащие районы с селами. Спасатели вынуждены перевозить людей на лодках.

16 июля в Краснодаре начали падать деревья из-за непогоды, которые перекрыли движение транспорта на дорогах. Также стало известно, что аэропорт Пашковский тоже пострадал – там начала протекать крыша, а с потолка сочилась вода.