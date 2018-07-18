«Не отличите лето от зимы»: Предсказания баварского пророка о климатической катастрофе начали сбываться

Сегодня, 10:22

Грядёт большая война, а конец света для людей стает началом перерождения природы.

Сегодня много говорят об известных предсказателях вроде Ванги и Нострадамуса, однако мало упоминается о людях, наделённых даром ясновидения, которые много лет назад говорили о днях сегодняшних. Одним из таковых был баварский мельник Матфей Ланг, более известный, как Мюльхиазль, живший в 1753–1830 годы. Не зная о грядущих достижениях человечества, он предсказал появление железных дорог и автомобильных шоссе, начало и конец Первой и Второй мировых войн. Между тем, отдельного внимания заслуживают его пророчества о климатической катастрофе и Третьей мировой войне.

По словам провидца, начало конца будет ознаменовано глобальным строительством. Когда в мире появятся многочисленные постройки подобные сотам (многоэтажные дома), климат начнёт резко меняться. Мюльхиазль говорил: «Вы не отличите лето от зимы». Это должно произойти между 2017 и 2025 годами.

Учитывая нынешние изменения климата, можно сказать, что предсказания баварского пророка начали сбываться. В итоге война и катаклизмы уничтожат человечество, а на месте многочисленных зданий начнёт расти крапива, что ознаменует возрождение природы.