Число пострадавших в результате выброса лавы из вулкана на Гавайях увеличилось

Сегодня, 13:34

Ранее стало известно, что при извержении пострадали 12 человек.

Местные СМИ сообщили, что число пострадавших в результате выброса лавы из вулкана Килауэа на Гавайях увеличилось до 23 человек. Как сообщают источники, шар из лавы упал на судно, на борту которого находились три члена экипажа и 49 пассажиров. Шар пробил дыру в крыше.

Представители СМИ сообщают, что больше всего пострадала 20-летняя девушка, которую пришлось госпитализировать из-за перелома бедра. Еще четыре человека также пострадали, но в меньшей мере.

Известно, что сейчас общее количество пострадавших составляет 23 человека, из которых многие получили ожоги и царапины.

Ежегодно извержения вулканов уносят жизни многих людей. Ученые работают над тем, чтобы обеспечить своевременными прогнозами население, которое проживает рядом с такими опасностями. На данный момент нет способа предотвращения этого катаклизма.

Недавно стало известно, что ученые выяснили, что между вулканами могут существовать связи - они реагируют на изменение друг друга.