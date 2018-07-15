Японские кошки поразили способностью предсказывать землетрясения

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За несколько мгновений до начала страшного стихийного бедствия обитатели котокафе серьезно запаниковали, начали бегать, озираться вокруг, после чего возникли толчки.

На Youtube-канале набирает популярность видеоролик, снятый на камеру видеонаблюдения 18 июня в Осаке. В ролике мирные обитатели «кошачьего кафе» ведут свою обычную, повседневную деятельность, спокойно занимая излюбленные места. Однако через пару секунд жильцы котокафе внезапно резко и дружно вскинули свои головы, после чего начали беспокойно метаться по комнате, озираться вокруг, паниковать. Спустя 10 секунд появились толчки, на что указывает качающаяся мебель и стойки.

Японские кошки поразили пользователей своей неожиданной способностью предсказывать землетрясения. Комментаторы под роликом пожалели животных, которые в такой страшный период оказались замкнутом помещении. Эксперты утверждают, что многие хищники благодаря обостренным чувствам способны ощущать малые волны Р, которые отходят от источника землетрясения, а после сменяются ощутимыми для всех волнами S. Данной способностью наделены немногие люди.