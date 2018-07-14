«Земля трещит по швам»: Супервулкан Йеллоустон может спровоцировать разлом планеты

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Эксперты винят в происходящем пришельцев, которые разбудили вулкан для своих опытов. Ведь угроза на самом деле колоссальная.

Проснулся и супервулкан Йеллоустоун. Земля в его окрестностях, буквально трещит по швам. Ряд специалистов опасаются, что его активность может спровоцировать разлом планеты.

Трещины огромных размеров появились по всей площади кальдера Йеллоустоун. Они настолько опасны, что сотрудники парка закрыли для посещения ряд участков, находящихся рядом с озером Дженни.

Количество гигантских трещин, которые распускает вокруг себя этот супервулкан, продолжает расти. Продвигаются они всё дальше и дальше. А становятся – всё глубже.

Некоторые специалисты полагают, что такую активность вулканов спровоцировала атака внеземного разума. Не исключено, что инопланетяне хотят именно на планете Земля проверить возможность раскола космических тел с помощью подземных сил.

Специалисты, изучающие Йелоустон, считают, что всему виной существование подземных потоков мантийного плюма этого вулкана.

Как бы то ни было, значительные территории к юго-востоку от него уже значительно видоизменены.

Если столь существенные подвижки в земной коре продолжатся, рядом может сформироваться ещё один супервулкан.