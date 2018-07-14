Сегодня, 10:39

Рожденные в рубашке очевидцы благодарны, что выжили.

В Екатеринбурге с детской площадки ураган снес дом. Инцидент произошел вчера вечером, однако в социальных сетях обсудить проблему решили сегодня. Поломанные деревья, побитые машины, сломанные электроопоры – это еще не все последствия бушевавшей стихии. Во дворе дома №10 по улице Академика Шварца порывом ветра снесло домик на детской площадке - у постройки сорвало крышу, после чего дом поволокло по земле.

В 22:00 на перекресте Первомайской и Генеральской упал сухостой и придавил водителя мотоцикла. Есть данные о прекращении подачи электричества и других коммуникаций. Данные о пострадавших обновляться и заносятся в единую базу.