Массовая гибель птиц в Карелии может быть предвестником апокалипсиса

Вчера, 23:02

Жители маленького городка Костомукша бьют тревогу. То и дело прохожие на улицах наблюдают странные пугающие явления.

Костомукшане сообщают, что в последнее время по всему городу видят мертвых голубей, причем по несколько птиц сразу. Что привело к массовой гибели пернатых в Карелии и почему они все лежат в одной позе, горожане обсуждают в своем паблике, но к единому мнению пока не пришли.

Так, например, один из пользователей, выдвинул предположение, что найденные им одновременно шесть мертвых птиц, лежащих в одинаковом положении, могут быть жертвами эпидемии. И большинство согласно с тем, что явление имеет странный характер, так как людей, видевших трупы разных птиц, становится все больше. Костомукшане активно делятся сведениями о своих находках, в подробностях рассказывая где, когда и сколько птичьих трупов обнаружили. Кроме возможной эпидемии, предполагают, что это работа каких-нибудь живодеров.

Есть мнение, что это так называемый "дождь из животных". Это явление можно наблюдать совсем редко, и связано оно с тем, что разразившийся недалеко ураган или шторм поднимает и «тащит» за собой мелких животных: птиц, лягушек, рыб и так далее.

Однако уже появились и совсем страшные предположения. Конспирологи считают, что есть все основания полагать, что массовая гибель птиц может быть предвестником апокалипсиса. Так, например, в некоторых фильмах о конце света, вначале всегда показывают падающих с неба на изумленных прохожих птиц и прочую мелкую живность, затем приходит черед более крупных животных, а потом уже гибнет все человечество.