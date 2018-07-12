Улицы Кургана залило водой

Сегодня, 16:10

В Кургане прошел сильнейший ливень, который привел к потопу. Ливневая канализация не справилась с таким количеством воды.

Жители Кургана в социальных сетях делятся впечатлениями от последствий ливня, который прошел сегодня, 12 июля. Долгожданные осадки некоторые улицы превратили просто в венецианские каналы. В сети водители предупреждают друг друга об опасности, которая может их подстерегать на улицах города.

Так, известно, что ливневая канализация не справилась с большим объемом воды на улицах Карла Маркса, Володарского и Горького. Именно здесь вода просто затапливает салоны автомобилей, а некоторые просто не могут ехать.

Городская администрация Кургана сообщила, что специальные бригады коммунальных работников на данный момент занимаются очисткой ливневок и промывкой канализации. Все экстренные службы города работают в усиленном режиме. Ведь специалисты гидрометеоцентра прогнозируют, что сильные дожди еще несколько дней будут поливать город.

Руководство города заявило, что будут работать над тем, чтобы в дальнейшем не происходило таких неудобств. Жители города сообщают, что такая ситуация довольно привычна для них.