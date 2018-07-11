«Смерть уже стучится из недр Земли»: Предсказатель назвал дату апокалипсиса

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Супервулканы начали разрывать нашу планету на части. Земное ядро запустило процесс уничтожения человечества, активировав смертоносные извержения лавы и кислотные дожди.

Третий месяц весь мир переживает за жителей Гавайских островов, теряющих дома из-за вулкана Килауэа. Вскоре человечеству будет не до сочувствия, ведь стремительно разогревающееся земное ядро уже начало разрывать Землю на части, считает индийский предсказатель Аджит.

Многие могли не заметить, но подозрительная сейсмоактивность наблюдается во всех уголках планеты. Всколыхнув в мае Гавайские острова, вулканы выжгли жилые районы Гватемалы и Индонезии. Замкнулся земной круг стихийных бедствий в японской Осаке, где мощнейшее землетрясение покалечило сотни людей.

Не исключено, следующей жертвой земного ядра станет Европа и западная часть Азии. Сейсмологи не на шутку обеспокоены подземными толчками в Израиле и Сибири, происхождение которых достоверно не установлено.

«Смерть уже стучится из недр Земли. Первой на дно мирового океана уйдет Северная Америка. Намучавшись со сравнительно спокойным Килауэа, жители США придут в ужас от мощнейшего взрыва Йеллоустонского супервулкана», - спрогнозировал Аджит начало Апокалипсиса.

Датой смерти человечества индийский пророк назвал 2037 год. Через 20 лет значительная часть земной суши уже будет под водой, однако в определенный день произойдет финальная атака земного ядра, вмиг оборвавшая эру людей. Начиная с 2030 года, человечество начнет отчаянно выживать, убегая от лавовых рек и кислотных дождей. Все моральные устои канут в прошлое, а на первый план выйдут животные инстинкты.

Предсказатель назвал дату Апокалипсиса, дабы люди смогли к нему подготовиться. Спастись можно, однако для этого нужно навсегда покинуть нашу планету, разыскав во Вселенной новый «дом». В завершении Аджит снял с человека ответственность за активизацию супервулканов и последующий разрыв Земли. У любого небесного тела есть свой «срок годности», у нашей планеты – это 4,5 млрд лет, подытожил индийский предсказатель.