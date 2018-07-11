«Режим ЧС»: Забайкалье уходит под воду

Сегодня, 08:24

Нет света и невозможно пробраться за продуктами. Наводнение началось 8 июля, ухудшение ситуации намечено на 11 и 12 июля.

Сотрудники МЧС информируют, что Забайкалье уходит под воду, в результате в регионе введен режим ЧС. Ухудшение ситуации наблюдается уже сегодня, в области усилятся дожди. Отмечается, что объявлено штормовое предупреждение. Критичные обстановки зафиксированы в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах.

Спасателям помогают коллеги из соседних регионов России, власти обещают выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей. Некоторых граждан эвакуировали в обязательном порядке, поскольку в их домах нет света и невозможно жить в затопленном здании. Как будут обстоять дела далее, специалисты затрудняются ответить, поскольку в ближайшие 2 дня в Забайкалье ждут довольно сильных осадков.