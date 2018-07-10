Сегодня, 16:21

Стихийное бедствие оказалось трагическим для многих птиц, которых сносило ветром и било об дома. Также пострадали деревья, многие из которых оказались просто поломанными или поврежденными.

Обрушившийся на Светлоград ураган попал на видео, на котором можно увидеть всю силу разбушевавшегося ветра. Многие деревья наклоняло настолько сильно, что они выгибались, а некоторые просто не выдерживали таких порывов и ломались. Досталось и проводам, которые в некоторых районах города были оборваны или повреждены.

Жители Светлограда рассказали, что пытались уберечь свои автомобили от повреждений, поэтому начали перегонять их в безопасные места. В тот момент горожане обратили внимание, что на земле лежит множество мертвых птиц, которые погибли во время бушующего ветра и дождя. Отдельные районы пронесло – там ураган не проходил.