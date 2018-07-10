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Стихийное бедствие началось в регионе после продолжительных и мощных ливней, которые начались еще в середине июня. Река Чита разлилась на значительной территории.

Под Читой паводок подтопил села и дачи. Спасатели начали массовую эвакуацию жителей. Специальные группы осматривают каждый дом в трех населенных пунктах, которые наиболее пострадали от стихии. Подтоплению также подверглись многоквартирные дома на окраине областного центра. Городская администрация выделяет эвакуированным гражданам места для временного проживания в общежитиях, гостиницах и школах. Всего на сегодня переселены более полутысячи жителей. Эвакуация продолжается.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Задействовано большое количество специальной техники и плавательных средств. В МЧС сообщают, что на данный момент жертв и пострадавших нет. В свою очередь, синоптики предупреждают об очередной волне ливней, которые начнутся в среду и могут продлиться до конца недели. Спасатели готовятся противостоять последствиям стихии.