В Индонезии вулкан извергается синей лавой

Сегодня, 14:01

Индонезийский вулкан поражает своей красотой туристов и они не задумываются об опасности.

Вулкан Иджен в Индонезии вновь извергается синими потоками. В 2015 году уже был зафиксирован такой случай, и вот он повторился. Из-за огромного количества серы в этом вулкане дым и лава светятся синим, однако, только ночью. Днем свечение теряет свою силу и лава становится обычного красного цвета.

Пока туристы, рискуя жизнью, фотографируют произошедшее, объявлена эвакуация местных жителей, так как извержение вулкана, может быть и красивое, а может быть и смертельно опасное. Хотя и не все население эвакуировано, большинство предпочитает жить некоторе время в более безопасном месте, а то меньшинство, что осталось, понимает ценность туристов в такое необычное время. Так как некоторые буквально забывают об инстинкте самосохранения и рвутся к вулкану, чтобы запечатлеть его ночные извержения. Туристы утверждают: "Гори оно все синим пламенем! Такую красоту пропустить нельзя."