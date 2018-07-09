Сегодня, 11:17

Жители города успели заснять опасное природное явление на камеру. Особенно сильное было замечено в Красноперекопском районе сегодня утром.

Вихрь начал закручиваться в верхних слоях атмосферы в дождевых облаках. О том, что в Ярославле зарождается смерч, жители могли увидеть в местных новостях от Гидрометцентра и непосредственно в небе, так как не заметить тяжелые грозовые тучи было невозможно. Метеорологи объяснили, что это явление называется Funnel cloud - это когда облако во время конденсации образует вихрь с воронкой ветра, и при сильном порыве, такая воронка может достигнуть земли.