Сильные дожди смыли дороги в Бурятии

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Дорожное полотно из-за бушующих потоков воды буквально провалилось. Десятки автомобилей утонули в грязи.

В Баунтовском районе Бурятии между сёлами Романовка и Багдарин сильные дожди буквально смыли дороги. Ливни шли несколько недель подряд. Сейчас же на указанном участке дороги с 11 часов вечера 8 июля действует режим ЧС.

Местные жители публикуют в социальных сетях видеозаписи и фотографии с места происшествия. На опубликованных материалах видно увязшие в грязи автомобили и провалившиеся дорожное полотно, а также целые реки воды.

По словам главы района Николая Ковалёва, данный участок дороги имеет региональное значение. Его собираются отремонтировать в кротчайшие сроки. Ковалёв добавляет, что хоть уровень воды в реках и резко поднялся, но вот угрозы подтопления населённых пунктов не существует.

Сейчас в регионе ведутся подготовительные работы. Уже отправлена спецтехника в аварийный регион.