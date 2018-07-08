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Самару смыло с лица Земли

Сегодня, 18:47

Сегодня вечером, около 18:00 в городе начался сильнейший ливень.

МЧС предупреждало о сильных осадках и грозе, но все равно стихия впечатляет. Самару буквально смыло с лица Земли. Дороги мгновенно превратились в полноводные реки.

Ливневая канализация не справляется с потоками, а может быть, она и не прочищена, сказать трудно.

Машинам приходится буквально плыть по улицам. Здесь королями выступают владельцы автомобилей с дизельными двигателями – ведь дизели не имеют высоковольтных проводов системы зажигания, поэтому работают, даже если полностью залиты водой.

Не позавидуешь пешеходам – пробираться по улицам по колено в грязной воде – то еще удовольствие.

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