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В Москве ночью выпала половина месячной нормы осадков

Сегодня, 12:08

Авиарейсы в столичных аэропортах из-за непогоды массово отменяют и переносят.

Минувшей ночью в Москве выпало 44 мм осадков. Это, по словам специалистов, почти половина месячной нормы. Метеорологи производили замеры на улице Балчуг. Для Москвы июльская норма составляет 94 мм. Причиной массового выпадения осадков в столице эксперты называют медленно проходящий на восток циклон. При этом распределение осадков по региону было весьма неравномерным.

На метеостанции ВДНХ специалисты зафиксировали за ночь лишь 1 мм дождя. В то же время на станции Балчуг этот показатель составил уже 44 мм. При этом метеорологи отмечают, что большие дожди прошли местами в Московской области. В частности, в Клину зафиксировали 22 мм осадков, в Домодедове - 21 мм, в Ново-Иерусалиме - 20 мм. В связи с непогодной в столичных аэропортах массово отменяли рейсы. Известно, что перенесли или задержали порядка 20 вылетов.

Ранее мы писали, что в Сочи начался настоящий потоп. На днях на курортный город обрушился ливень. Он затопил улицы города, что привело к образованию транспортного коллапса.

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