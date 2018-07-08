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Воронеж накрыла жутко красивая туча

Сегодня, 10:37

Снимки уже в Сети, и от них «попахивает» мистикой. Как минимум, урбанизацией.

Непогода надвигалась на Воронеж. Перед этим его накрыла туча, которую очевидцы описали, как «жутко красивая».

И правда, при взгляде на кадры немножко жутковато. Чёрная туча неотвратимо затягивает Воронеж. Природное явление на фоне инженерных сооружений выглядит особенно эффектным.

Посетители местных сетей сообщили о восторге от снимка урбанистического характера. В комментах они пишут, что зрелище, действительно, является крутым и завораживающим взгляд.

Сильный дождь, накрывший Воронеж в субботу, не стал неожиданностью. Синоптики делали предупреждение об этом.

А вот то, что туча будет жутко красивая, никто предугадать не мог.

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