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В Питере дерево упало на детскую площадку

Сегодня, 22:54

Северная столица уже неделю страдает от сильных ветров, которые несут собой катастрофические последствия – десятки деревьев срывает и они падают на машины, площадки.

Сегодня днем, 7 июня, на проспекте Гагарина дом №53 в Питере дерево упало прямо на детскую площадку. К счастью, пострадавших обнаружено не было, однако ветер сегодня был слабым, по сравнению с остальными на этой неделе – не превышал шести метров, однако деревья валил. Скорее всего, растения по городу уже ослаблены после штормов, тем самым продолжают падать.

Самым ветреным днем оказалось 2 июля – именно тогда в Санкт-Петербурге за 24 часа на земле оказалось 89 деревьев. Их быстро утилизировали – распилили и убрали. Однако они успели попортить имущество – минимум две машины пострадало.

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