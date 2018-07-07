"Адские реки топят дома и машины": Потоп в Сочи продолжается

Сегодня, 18:29

Последствия тропического дождя устранить пока не удается, однако на проведении легендарного матча это никак не отразится.

Сегодня, 7 июля, состоится матч Россия-Хорватия в Сочи. Однако один из микрорайонов города все еще затоплен и выхода из этой ситуации не предвидится. В частности, затоплена федеральная трасса: 300-метровый участок федеральной дороги А-147 «Джубга — Сочи» в Адлерском районе.

Многие болельщики продолжают сидеть по домам, бросив свои машины и попытавшись по максимуму запастись едой для того, чтобы не выходить лишний раз на улицу. Горожане говорят, что "адские реки топят дома и машины". 6 июля в Сочи начался сильнейший тропический дождь. Он закончился, но его последствия все еще ощущаются. В сети продолжается серия публикаций множества видео и фотографий с места происшествия.

Кто-то эвакуируется, а кто-то остается на месте. Однако все они сходятся во мнении: на то, чтобы устранить разрушения потопа, потребуется очень много времени. И это неудивительно, синоптики сообщают, что выпала треть годовых осадков Сочи. Тем не менее, власти утверждают, что потоп никак не повлияет на проведение матча за выход в полуфинал между Хорватией и Россией. Также в Сочи прилетела президент Хорватии для того, чтобы поддержать сборную по футболу своего государства.