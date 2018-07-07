В Ставрополье дожди размыли железную дорогу

Сегодня, 18:03

Ливень, который уже несколько дней заливает весь край, больше всего вредит водителям. Вчера затопило трассы, сегодня пострадали железные пути.

В Ставрополье обильные дожди размыли землю под рельсами, некоторые шпалы сместились – проезжая часть для машин на железной дороге уже перекрыта, так как от образовавшего болота пострадали две машины, что застряли. Это случилось в Буденновске.

Очевидцы снимают на видео происходящее и предупреждают об объездных путях: кто планирует ехать в Благодарное, стоит это сделать через деревню Елизаветинское, а кто на Новую Жизнь – не доедет, дороги перекрыты. Однако рекомендуется и вовсе отказаться от длительных поездок.

Вчерашние две трассы, которые пострадали от ливня, уже частично очистили и понемногу пропускают машины, но автоинспекции советуют подумать, прежде ехать по залитым дорогам.