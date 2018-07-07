Японии после мощного землетрясения угрожает цунами

Сегодня, 15:04

Страну сегодня потрясли подземные толчки магнитудой 6,0 балла по шкале Рихтера.

В Японии ликвидируют последствия мощного землетрясения, которое прошло здесь сегодня днём, 7 июля. Вместе с тем метеорологи предупреждают, что опасность пока ещё не миновала. После подземных толчков стране угрожает цунами. Специалисты объявили предупреждение о возможной стихии.

Как известно, эпицентр землетрясения находился в префектуре Тиба рядом с Токио. Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 км. Сила стихии достигала 6,0 балла по шкале Рихтера. Пока о пострадавших и жертвах ничего не сообщалось. Очевидцы утверждают в социальных сетях, что в домах дорожали стены, падала мебель.

Недавно мы писали, что кошки пытались предупредить японцев о приближении землетрясения в июне. Тогда от подземных толчков в Осаке пострадали 400 человек.

Ранее мы также сообщали, что Швецию могут уничтожить землетрясения. Учёные пришли к такому выводу на основании проведённых исследований и подсчётов.