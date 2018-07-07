Ураган «Берил» идёт на Пуэрто-Рико: Объявлен режим чрезвычайного положения

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Стихия разбушевалась не на шутку. Ураган образовался в центре океана. Сейчас он движется к материковой части.

В частности, ураган «Берил» идёт на Пуэрто-Рико. Там уже объявлен режим чрезвычайного положения.

Сообщение об этом в своём аккаунте размещено губернатором острова Рикардо Роселло. Согласно его информации, «Берил» имеет первую категорию урагана.

Предупреждение о зарождении «Берил» было сделано специалистами Наццентра США, занимающегося предупреждением ураганов.

По их мнению, когда «Берил» достигнет Пуэрто-Рико, он может несколько утратить свою силу и стать тропическим штормом. Однако это не исключает разрушительных последствий, которые он может вызвать.

Скорость ветра «Берил» достигала 128 км/час.