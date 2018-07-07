Ураган «Берил» идёт на Пуэрто-Рико: Объявлен режим чрезвычайного положения

Стихия разбушевалась не на шутку. Ураган образовался в центре океана. Сейчас он движется к материковой части.
В частности, ураган «Берил» идёт на Пуэрто-Рико. Там уже объявлен режим чрезвычайного положения.
Сообщение об этом в своём аккаунте размещено губернатором острова Рикардо Роселло. Согласно его информации, «Берил» имеет первую категорию урагана.
Предупреждение о зарождении «Берил» было сделано специалистами Наццентра США, занимающегося предупреждением ураганов.
По их мнению, когда «Берил» достигнет Пуэрто-Рико, он может несколько утратить свою силу и стать тропическим штормом. Однако это не исключает разрушительных последствий, которые он может вызвать.
Скорость ветра «Берил» достигала 128 км/час.