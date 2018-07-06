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МЧС: Ситуация в Сочи критическая, есть угроза подтопления

Сегодня, 17:26

Один из микрорайонов Сочи оказался затопленным вследствие сильного дождя. Синоптики не ожидали подобного развития событий.

В Сочи на 6 июля синоптики передали прогноз на лишь небольшой дождь. Однако, как оказалось в дальнейшем, один из микрорайонов Сочи Голубые Дали в Адлерском районе оказался затоплен. Очевидцы говорят, что река Херота стремительно наполняется и грозит выйти из берегов, что делает ситуацию критической. Тропический ливень уже набрал обороты и особенно несладко пришлось автомобилистам. Дороги оказались полностью затопленными. Кому-то лужи были по колеса, а кому-то уже по окна, потому на данном этапе машины в микрорайоне недоступны. Передвижение по городу опасно и невозможно. Разве что в спасательных жилетах, которые туристы прихватили с собой на курорт.

Многие местные жители поделились своими впечатлениями в социальных сетях. Они сходятся во мнении, что необходимо либо эвакуироваться из этой местности, либо остаться и наблюдать за ситуацией, периодически выкладывая видео в сеть. "Вот такой жесткач. Ребята, аккуратнее! Здесь водопады", -сообщает нам автор одного из опубликованных видео.

Сотрудники МЧС сообщают, что в районе пока актуальна угроза подтопления.

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